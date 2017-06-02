Путин выразил уверенность в неприменении Асадом химического оружия

Правительственные силы Сирии не применяли химическое оружие. Такое утверждение сделал президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017), его слова передает РИА Новости.

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Он также сообщил, что Россия защищает в Сирии не лично Асада, а сирийскую государственность. Схожее заявление он сделал 30 мая в интервью газете Figaro. российский лидер рассказал, что сразу же после появления этой информации Москва предложила всем заинтересованным сторонам провести инспекцию аэродрома, с которого якобы вылетели самолеты, предположительно, сбросившие запрещенные международным правом снаряды.

По его словам, современные средства контроля точно зафиксировали бы следы химоружия, но «все отказались проводить эту проверку». Также не обследовалась якобы пораженная территория.

О «газовой атаке» стало известно 4 апреля. Утверждалось, что самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.