В сети появились фото подготовки к вылетам с атакованной США базы Шайрат в Сирии

Сирийский блогер Ваиль аль-Хуссейни опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографии, сделанные на авиабазе Шайрат, ранее атакованной США.

На кадрах зафиксирована подготовка к вылету истребителя-бомбардировщика Су-22 ВВС Сирии. Под самолетом видны подвешенные осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ-250-270 российского производства.

В ночь на 7 апреля авиабаза Шайрат в провинции Хомс подверглась ракетному удару ВМС США: два эсминца выпустили по территории базы 58 крылатых ракет Tomahawk Block IV.

Причиной атаки стали подозрения в использовании аэродрома для хранения и применения химического оружия. По мнению Вашингтона, с Шайрата вылетели самолеты, атаковавшие химическими боеприпасами населенный пункт Хан-Шейхун 4 апреля. Никаких доказательств наличия химоружия в Шайрате и причастности Дамаска к инциденту в Хан-Шейхуне при этом представлено не было.