Правозащитники в США подали в суд на администрацию Трампа за удар по Сирии

Правозащитная организация Protect democracy project (PDP) через суд потребовала от администрации президента США Дональда Трампа объяснить причины обстрела территории Сирии крылатыми ракетами 7 апреля. Как сообщает The New York Times, иск уже подан в федеральный суд округа Колумбия в Вашингтоне.

PDP сетует, что по прошествии месяца Белый дом до сих пор не предоставил правовое обоснование удара. Правозащитники из группы юристов администрации прошлого президента Барака Обамы хотят видеть ответчиками Министерства юстиции, обороны и Госдепартамент. На подготовку ответов у ведомств есть 20 суток.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

«Мы все должны согласиться с тем, что в нашей конституционной демократии возможность исполнительной власти нападать на другую страну ограничена законом», — написал в исковом заявлении Джастин Флоренс, юридический директор группы и бывший адвокат Белого дома. — «В некоторых странах могут спокойно относиться к тому, что глава государства начинает новый конфликт без внятного юридического обоснования, но мы не должны».

4 апреля сирийская оппозиция сообщила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск заявил о непричастности к инциденту, однако в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о ракетном ударе по аэродрому Шайрат (используется сирийской правительственной авиацией; по мнению Вашингтона, именно оттуда вылетели самолеты с запрещенными боеприпасами). Было выпущено 58 крылатых ракет.

По одной из версий, влияние на Дональда Трампа в этом вопросе оказала его дочь Иванка. Как утверждал The Independent, она была потрясена кадрами, запечатлевшими жертв и пострадавших в сирийском городе Хан-Шейхун. Позднее она отвергла эти предположения.