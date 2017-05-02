Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии развлечением

Министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс (Wilbur Ross) назвал ракетный удар США по Сирии «развлечением после ужина». Как передает The Hill, об этом он заявил во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Росс отметил, что удар по базе Шайрат был нанесен, когда американский президент Дональд Трамп принимал у себя в резиденции в Мар-а-Лаго председателя КНР Си Цзиньпина, находившегося в США с официальным визитом. «Когда подавали десерт, президент сказал господину Си, что ему есть, что сообщить, а именно — о запуске 59 ракет по Сирии», — сказал министр.

По его словам, Трампу «это развлечение ничего не стоило».

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США нанесли удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс в ночь на 7 апреля. Два военных корабля США в Средиземном море выпустили 59 ракет «Томагавк» в ответ на якобы проведенную правительственными силами Сирии атаку с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля.