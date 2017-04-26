На удар США по Сирии предложили ответить усилением российской базы Хмеймим

После удара США по Сирии Россия может перебросить в Арабскую Республику дополнительные средства для обеспечения безопасности базы Хмеймим, которую используют ВКС РФ. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает «Интерфакс».
Сенатор уточнил, что речь может идти «о степени готовности средств воздушной, наземной и космической разведки, а также, если возникнет необходимость, хотя об этом речь никогда не заходила, об увеличении средств того или иного вида боевого обеспечения аэродрома» Хмеймим.
«Если потребуется, такие меры могут быть приняты», — добавил член СФ, подчеркнув, что увеличение численности российской группировки в Сирии пока не требуется.
Ранее в среду, 26 апреля, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва расценивает ракетный удар США по Сирии как грубое нарушение международного права. «Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом», — отметил он. По его словам, «такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава РФ».
7 апреля Соединенные Штаты выпустили несколько десятков крылатых ракет по сирийской правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. В Вашингтоне полагают, что именно с данного аэродрома 4 апреля сирийские самолеты вылетели в Хан-Шейхун. Тогда в этом расположенном в провинции Идлиб городе, который контролируется оппозицией, из-за отравляющих веществ погибли, по данным Всемирной организации здравоохранении, 84 человека, 545 пострадали. Ополченцы обвинили в химической атаке Дамаск. Такой же позиции придерживаются США. Сирия, в свою очередь, отрицает применение химоружия.