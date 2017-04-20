ВВС Сирии опровергли переброску самолетов к базе Хмеймим

Представители военно-воздушных сил Сирии опровергли появившуюся в СМИ информацию о перемещении своих самолетов ближе к российской базе Хмеймим. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает новостной портал Al Masdar.

Источник заявил, что некоторые самолеты действительно были перемещены, но речь идет либо о плановой ротации, либо об усилении группировки, участвующей в операциях в провинции Хама. Утверждения о том, что перемещается большая часть воздушных сил, по словам неназванного представителя ВВС, не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщили о переброске боевой авиации Сирии с целью защиты от возможных новых американских ударов. Речь шла либо о большинстве самолетов, либо обо всех.

В ночь на 7 апреля американские эсминцы «Портер» и «Росс», находившиеся возле Крита, нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп — в ответ на применение химического оружия в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), приписываемое сирийским правительственным силам.

Минобороны России заявило о том, что из 59 выпущенных ракет по аэродрому попали только 23, представители Пентагона — что 58 (одна упала из-за технического сбоя). Обе стороны не предоставили доказательств своих подсчетов. В результате атаки были уничтожены девять самолетов и разрушена часть объектов базовой инфраструктуры.