В Госдуме прокомментировали перебазирование самолетов ВВС Сирии к базе Хмеймим

Размещение боевой авиации правительственных сил Сирии близ российской базы Хмеймим в Латакии призвано предотвратить потенциальные акты агрессии в отношении сирийских военных. Такое мнение в четверг, 20 апреля, высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

«Я бы поддержал данную инициативу, потому что после акта агрессии со стороны США по отношении к Сирии им следует предпринимать меры по защите своих рубежей. Та система ПВО, которая выстроена для защиты наших военных баз, позволит в случае необходимости отразить нападение. Однако, прежде всего, это фактор сдерживания», — сказал парламентарий.

В то же время он уточнил, что он не располагает официальными подтверждениями данных о передислокации сирийских сил.

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Швыткин подчеркнул, что Россия и Сирия — союзники, «работающие в одной связке против террористов». «Нам очень важно, чтобы военно-воздушные силы Сирии были не целью для нанесения ударов, а были силами для борьбы с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру»). Я бы посоветовал американцам и их союзникам не испытывать судьбу в данном вопросе», — заключил он.

Ранее в четверг телеканал CNN сообщил о переброске сирийской авиации ближе к российской военной базе Хмеймим.

В ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Авиаудар был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные сирийскому президенту Башару Асаду силы якобы применили химоружие в провинции Идлиб.