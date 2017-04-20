СМИ сообщили о передислокации сирийской авиации ближе к российской базе

Правительство Сирии перебрасывает боевую авиацию ближе к российской базе Хмеймим в провинции Латакия. Как сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников в США, передислокация производится, чтобы избежать возможных ударов со стороны США.

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По информации телеканала, правительственная армия перебросила «большинство, если не все способные летать самолеты в надежде, что США с меньшей охотой будут обстреливать территорию, на которой находятся российские войска и их зенитные системы». Перемещение авиации началось вскоре после удара крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат, утверждают источники.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными силами химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Официальные власти заявили о непричастности к инциденту, однако в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат (используется правительственной авиацией; по мнению Вашингтона, именно оттуда вылетели самолеты с запрещенными боеприпасами). Было выпущено 58 «Томагавков». Пентагон рапортовал о выводе из строя 20 процентов сирийской авиации, Дамаск, в свою очередь, указал на шесть уничтоженных истребителей.

Накануне Москва представила Организации по запрещению химического оружия ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ в Идлибе.