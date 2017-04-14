В Кремле назвали условие возобновления меморандума с США по Сирии

Москва готова возобновить действие меморандума с США по предотвращению инцидентов в небе над Сирией на определенных условиях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 14 апреля.

«При условиях понимания того, что в дальнейшем такие непредсказуемые действия (со стороны Вашингтона — прим. «Ленты.ру») не будут повторяться», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

12 апреля глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Москва хочет понять реальные намерения администрации Вашингтона. Вместе с тем он подчеркнул, что ставить российские власти перед выбором в ультимативной форме неправильно.

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Позже в тот же день в Кремле состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств США и России с Владимиром Путиным. По итогам переговоров Лавров сообщил, что глава государства заявил о готовности вернуться к совместному с США применению меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии, который был приостановлен после атаки американцев на сирийскую авиабазу Шайрат.

Ранее Тиллерсон выступил с заявлением, что Москва должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат. Приказ о выпуске 59 крылатых ракет отдал американский президент Дональд Трамп. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Официальный Дамаск отверг обвинения.