Лавров заявил о договоренности с США остановить авиаудары по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном было достигнуто понимание недопустимости новых ударов по Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Хочу подчеркнуть крайне провокационную роль ракетного удара США по аэродрому Шайрат, — объяснил Лавров перед встречей со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом. — Мы очень подробно говорили об этой ситуации с госсекретарем США и пришли к общему мнению, что подобное не должно повториться».

Министр также подчеркнул, что шумиха вокруг инцидента в Хан-Шейхуне не должна подорвать мирный процесс. «На фоне развязанной на Западе истерии принципиально важно не поддаться на провокации и не позволить подорвать усилия в рамках процесса Астаны и в рамках женевского процесса», — подчеркнул Лавров.

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4 апреля сирийская оппозиция заявила о том, что лояльные президенту Башару Асаду силы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате, по данным Reuters, 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг.

Сразу после инцидента в Хан-Шейхуне Россия призвала не делать скоропалительных выводов. Позже сирийские СМИ со ссылкой на военных предположили, что во время авиаудара правительственной авиации одна из бомб могла поразить хранилище химического оружия, принадлежавшего оппозиции. 12 апреля на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химатаке в Сирии.

Тем не менее в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, именно с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие.