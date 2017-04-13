Трамп выразил уверенность в восстановлении отношений с Россией

Отношения между США и Россией придут в норму и будут хорошими. Уверенность в этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил в своем сообщении в Twitter, опубликованном в четверг, 13 апреля.

Материалы по теме Игра на повышение О чем Рекс Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым

«Все между США и Россией образуется. Со временем все придут в себя и установится долгосрочный мир!» — написал политик. Его сообщение появилось на следующий день после того, как госсекретарь Рекс Тиллерсон в Москве провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя их результат, отметил, что стороны «весьма обстоятельно» обсудили вопросы сирийского урегулирования. «Президент изложил наше видение нынешней ситуации и ее перспектив развития. Можно назвать конструктивным тот факт, что можно отфиксировать понимание необходимости поддерживания диалога для поиска решения вопросов», — сообщил представитель главы государства.

Ранее 13 апреля Трамп заявил, что глава Госдепа проделал «колоссальную работу» на переговорах. Он добавил, что отношения США и России находятся на «может быть, самом низком в истории уровне», однако выразил надежду, что они улучшатся. «Россия — сильная страна, мы — очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится», — сказал президент США.