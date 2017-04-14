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США обвинили в попытке сделать весь мир полигоном для испытаний

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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич

Сброс сверхмощной фугасной авиабомбы GBU-43 на афганскую провинцию Нангархар — не более чем обычная демонстрация силы ВС США. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в пятницу, 14 апреля.

«В данном случае американцы ничего нового не делают. У них там [в Афганистане] полигон для испытаний. Они просто испытывают оружие и заодно решают ситуацию с ИГИЛ (ИГ, запрещена в России), так как, по информации американской разведки, там имелись долговременные сооружения, где находились боевики и их имущество материального характера», — сказал сенатор.

США, используя столь мощное оружие, создают искусственную видимость повсеместного ведения войны и «ведут себя совершенно беспардонно, так как превращают весь мир в полигон для испытаний», считает парламентарий.

13 апреля американские военные во время бомбардировки позиций боевиков в Афганистане впервые применили GBU-43 — один из мощнейших авиационных боеприпасов в мире, получивший название «мать всех бомб». Ранее это оружие дважды испытывали на полигоне, но ни разу не применяли в боевых условиях. В результате атаки убиты 36 боевиков ИГ.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами республики. Ранее Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергли эти обвинения.

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