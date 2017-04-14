В Минобороны России заявили об отсутствии у США фактов по химатаке в Сирии

Сохранение Вашингтоном в секрете свидетельств по инциденту с якобы применением сирийскими правительственными войсками химического оружия в Хан-Шейхуне может говорить только о том, что у США нет бесспорных доказательств. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Темнить — любимое занятие американских спецслужб для поддержания имиджа всемогущих организаций. По устоявшейся традиции, каждое нарушение международного права, и особенно совершение военной агрессии США против суверенных стран, Пентагон всегда прикрывает наличием неких "бесспорных" доказательств злодеяний. И чем надуманней эти псевдодоказательства, тем более они "секретны"», — заявил Конашенков.

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В среду телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщил, что военные и разведка США перехватили сообщения сирийских военнослужащих и химэкспертов, которые обсуждали подготовку к химической атаке с использованием зарина в провинции Идлиб. В Вашингтоне заявляют, что нет сомнений в том, что ответственность за химатаку несет президент Сирии Башар Асад.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.

Президент России Владимир Путин выделил две основные версии применения химического оружия в Сирии, в которой США обвинили правительственные войска республики. Первая предполагает, что «сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ». «А это вполне возможно, поскольку боевики неоднократно их применяли, и с этим никто не спорит», — отметил он.

По словам Путина, рассматривается также версия, что химатака в Идлибе — «просто постановка, то есть провокация». «Это специально сделано, для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти».