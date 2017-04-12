Путин назвал две версии химатаки в Идлибе

Президент России Владимир Путин не исключил, что химатака в сирийской провинции Идлиб была провокацией. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир 24», опубликованном в среду, 12 апреля.

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Глава государства выделил две основные версии применения химического оружия в Сирии, в которой США обвинили правительственные войска республики. Первая предполагает, что «сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ». «А это вполне возможно, поскольку боевики неоднократно их применяли, и с этим никто не спорит», — отметил он.

По словам Путина, рассматривается также версия, что химатака в Идлибе — «просто постановка, то есть провокация». «Это специально сделано, для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти. Вот и все», — заявил глава государства, подчеркнув, что не называет возможных организаторов провокации.

В интервью Путин также раскритиковал союзников Вашингтона за бездумную поддержку ракетного удара по сирийской базе, несмотря на отсутствие доказательств о причастности сирийских правительственных войск к химатаке. Он также подчеркнул, что нарушение Соединенными Штатами международного права — «очевидный факт».

Накануне российский президент заявил, что Москва располагает данными о подготовке провокаций с химоружием на территории Сирии, в том числе в районе Дамаска.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар 59 крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который использовали сирийские правительственные силы. Обстрел был произведен после сообщений оппозиции о том, что лояльные лидеру Сирии Башару Асаду силы якобы применили химоружие в провинции Идлиб.