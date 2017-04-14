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Минобороны США выложило видео взрыва «матери всех бомб»

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U.S. Air Force Courtesy Video

ВВС США опубликовали видео, на котором запечатлен момент сброса и взрыва «матери всех бомб» GBU-43/B. Mother Of All Bombs — бэкроним от оригинального Massive Ordnance Air Blast — авиационный боеприпас крупного калибра.

Архивные кадры, снятые еще в 2003 году в ходе испытаний, были выложены после того, как в Пентагоне отчитались о применении в Афганистане сверхмощной фугасной авиабомбы против террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Удар был нанесен в провинции Нангархар. Как заявило американское командование, при помощи GBU-43 военные надеялись уничтожить систему тоннелей и пещер, которую используют боевики. Подготовка операции заняла несколько месяцев. О результатах бомбардировки пока не сообщается.

В 2003 году GBU-43/B являлась самой мощной авиабомбой в мире. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра. Ранее это оружие дважды испытывалось на полигоне, но ни разу не применялось в боевых условиях.

В настоящее время самым мощным неядерным боеприпасом считается российская авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ). По имеющейся в СМИ информации, мощность ее взрыва достигла на испытаниях в 2007 году 44 тонн в тротиловом эквиваленте.

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