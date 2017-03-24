В Москве назвали ложью заявления США о снабжении Россией талибов

Заявления США о том, что Москва снабжает талибов, являются ложью, сказал глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Его слова в пятницу, 24 марта, приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что «подобные измышления призваны оправдать провалы американских военных и политики в афганской кампании».

«Другого объяснения мы найти не можем», — добавил Кабулов.

23 марта командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил о растущем российском влиянии на группировку «Талибан» (запрещена в России). В ходе слушаний в Сенате высокопоставленный военный не исключил, что Москва может оказывать движению помощь. При этом о каком виде снабжения идет речь, Скапаротти не уточнил.

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Ранее в этот же день стало известно, что талибы установили контроль над районом Сангин в южной афганской провинции Гильменд. После многих лет ожесточенных боев правительственные силы были вынуждены покинуть территорию. В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях.

Террористическая группировка «Талибан» контролирует обширные районы Афганистана. С 1996 по 2001 год представители «Талибана» находились у власти. Свержению режима способствовали США, которые начали в Афганистане военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года.

Талибы активизировались после того, как большинство военнослужащих НАТО к декабрю 2014-го покинули афганскую территорию. Однако на территории страны остаются 13 тысяч солдат и офицеров альянса. Их уход из Афганистана талибы называют главным условием начала мирных переговоров с официальным Кабулом.

