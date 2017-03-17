Трое смертников атаковали военную базу в Афганистане

Трое террористов-смертников попытались въехать на заминированном автомобиле на территорию военной базы афганской армии в провинции Хост на западе страны. Об этом сообщает TOLO News.

Начиненная взрывчаткой машина была остановлена огнем часовых, находившихся на КПП, и взорвалась на подъезде к территории воинской части.

В результате инцидента погиб военнослужащий, еще семеро получили ранения. На месте происшествия обнаружены тела трех террористов.

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8 марта в столице страны Кабуле боевики атаковали военный госпиталь. В результате перестрелки погибли несколько человек из медперсонала, а также военнослужащих, охранявших больницу.

Неделей ранее в Кабуле произошел двойной теракт. Сначала боевики напали на штаб-квартиру афганской разведки на восточной окраине города. В здание сумели проникнуть два человека. Один из них подорвал себя, второго застрелили охранники. Затем атаке подверглось окружное полицейское управление в западной части Кабула. Там также прогремел взрыв, после чего началась перестрелка между террористами и сотрудниками охраны. Жертвами стали несколько десятков человек. Ответственность за нападения взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан».