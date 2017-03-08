Боевики взяли в заложники медперсонал и пациентов кабульской больницы

Напавшие на одну из больниц Кабула террористы взяли в заложники медицинский персонал и пациентов лечебного учреждения. Об этом 8 марта сообщает телеканал Khurshid, содержание выпуска передает «Интерфакс».

Как сообщил Reuters очевидец случившегося, одетый в белый врачебный халат боевик достал спрятанный автомат и открыл огонь по мирным жителям, убив одного медика и одного посетителя. Потом злоумышленники заняли верхние этажи здания и вступили в бой с сотрудниками спецподразделений, прибывшими на место происшествия. «Наши силовики там, бой очень серьезный», — заявил пресс-секретарь министерства обороны Давлат Вазири и уточнил, что один спецназовец погиб, трое ранены. Также убит один из нападавших, двое продолжают противостояние.

В министерстве здравоохранения сообщили, что двое погибших и 12 раненых эвакуированы в другие больницы. Президент страны Ашраф Гани в телеобращении, посвященном Международному женскому дню, заявил: «Идущая сейчас атака на госпиталь втаптывает в грязь все общечеловеческие ценности. Во всех религиях больницы считаются неприкосновенными зданиями, и нападение на одну из них — нападение на весь Афганистан».

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Контингент НАТО, дислоцированнный в стране, сообщил о готовности оказать помощь афганским подразделениям. Ответственность за нападение на себя никто не взял, представитель запрещенного в России движения «Талибан» сообщил, что он не располагает информацией о случившемся.

1 марта талибы устроили двойной теракт в афганской столице. Сначала экстремисты атаковали штаб-квартиру афганской разведки на восточной окраине Кабула: в здание сумели проникнуть два человека. Один из них подорвал себя, второго застрелили охранники. Затем нападению подверглось окружное полицейское управление в западной части города: там также прогремел взрыв, после чего началась перестрелка между боевиками и охранниками. В результате этих атак погибли несколько десятков человек.