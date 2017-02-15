Посол ОАЭ в Афганистане скончался от полученных при теракте ран

Посол Объединенных Арабских Эмиратов Джума аль-Кааби скончался от ран, полученных при январском теракте в афганском городе Кандагар. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

«С чувством глубокой скорби мы оплакиваем мученика, павшего во имя нации и собственного долга — праведного сына отечества Джумы Мохаммеда Абдуллы аль-Кааби, который отдал свою чистую душу ради всего человечества», — цитирует Khaama Press заявление внешнеполитического ведомства ОАЭ.

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Аль-Кааби пытались спасти в течение месяца, но сделать это врачам не удалось. Всего жертвами атаки, произошедшей 11 января, стали семь человек, 18 получили ранения. Среди погибших — пять подданных ОАЭ. По данным официального Абу-Даби, они были сотрудниками гуманитарной миссии, занимались образовательной деятельностью и проектами развития.

В Афганистане идет гражданская война. Движение «Талибан», разгромленное американцами и их местными союзниками в 2001 году, снова набрало силу и ведет крупномасштабное наступление по всей стране. В последние месяцы талибы развернули активные боевые действия в провинции Гильменд на юге страны, одновременно осуществляя теракты в Кабуле. Целью боевиков становятся в основном чиновники и сотрудники афганских спецслужб.

