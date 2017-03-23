Американский генерал заявил о возможной российской помощи «Талибану»

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти (Curtis Scaparrotti) заявил о растущем российском влиянии на группировку «Талибан» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

В ходе слушаний в Сенате высокопоставленный военный не исключил, что Москва может оказывать движению помощь.

Материалы по теме Зима близко Афганистан ждет решения Дональда Трампа

Террористическая группировка «Талибан» контролирует обширные районы Афганистана. С 1996 по 2001 год представители «Талибана» находились у власти. Свержению режима способствовали США, которые начали в Афганистане военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года.

Талибы активизировались после того, как большинство военнослужащих НАТО к декабрю 2014-го покинули афганскую территорию. Однако на территории страны остаются 13 тысяч солдат и офицеров альянса. Их уход из Афганистана талибы называют главным условием начала мирных переговоров с официальным Кабулом.