Афганистан попросил Россию помочь с восстановлением объектов экономики

Афганистан обратился к России с просьбой оказать помощь в восстановлении 124 объектов национальной экономики. Об этом в понедельник, 13 марта, пишет газета «Известия» со ссылкой на атташе по торгово-экономическим вопросам посольства страны в Москве Мохаммада Касема. Со своей стороны Кабул пообещал поддержку российскому бизнесу на уровне президента Ашрафа Гани.

«Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным — 124», — отметил Касем. Среди них он назвал тоннель Саланг, хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод «Джангалак», а также электростанцию в городе Пули-Хумри.

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Касем отметил, что тема восстановления экономики его страны уже поднималась во время переговоров с российской стороной. 3 марта посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кочай встретился с заместителем министра энергетики России Юрием Сентюриным. «Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали... Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей страны», — уточнил дипломат.

По его словам, Сентюрин назвал около 30 российских фирм, которые готовы к инвестициям.

9 марта с призывом к российскому бизнесу инвестировать в Афганистан обратился Абдул Каюм Кочай. Он также попросил специалистов из РФ помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Посол подчеркнул, что у Афганистана хорошие отношения с Китаем, США и другими странами, но Кабул хотел бы, чтобы и Россия активно наращивала свои инвестиции в различные проекты.

В 2016 году ВВП Афганистана вырос на 3,3 процента, объем экономики составил 64,06 миллиарда долларов.

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В Афганистане идет гражданская война. С 1996 по 2001 году у власти в стране находились представители движения «Талибан» (запрещено в России). Свержению их режима способствовали США, которые проводили в стране военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года. С тех пор талибы противостоят афганским властям.

Они особенно активизировались после того, как большая часть военнослужащих контингента НАТО, находившихся в стране, к декабрю 2014-го покинули территорию государства. В настоящее время талибы контролируют отдельные районы Афганистана.