МИД России предсказал коллапс в Афганистане в случае вывода американских войск

В случае если администрация президента США Дональда Трампа решит вывести войска из Афганистана, ситуация там станет критической. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Насколько мне известно, Трамп ничего пока выводить не собирается, что логично, потому что если в нынешних условиях он примет решение о выводе контингента, то все однозначно рухнет, — объяснил дипломат. — Мы говорили об этом неоднократно».

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При этом Кабулов уточнил, что на данный момент контактов у Москвы с новой американской администрацией по афганской проблематике пока не было, поскольку Вашингтон еще не произвел соответствующих назначений, и партнера для диалога нет.

«Трамп унаследовал катастрофическое положение от ушедшей администрации, и это большая головная боль для него, — предположил дипломат. — Такие безумные деньги потрачены США в Афганистане, что у него, наверное, много вопросов к тем людям, которые проводили такую политику».

Трамп в предвыборных выступлениях почти не затрагивал афганскую тему, но во время инаугурационной речи пообещал бороться с исламистским терроризмом до последнего.

С 1996 по 2001 году у власти в Афганистане находились представители движения «Талибан» (запрещено в России). Свержению их режима способствовали США, которые проводили в стране военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года. С тех пор талибы противостоят афганским властям.

Они особенно активизировались после того, как большая часть военнослужащих контингента НАТО, находившихся в стране, к декабрю 2014-го покинули территорию государства. В настоящее время талибы контролируют отдельные районы Афганистана.