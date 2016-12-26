Первая летчица афганских ВВС опровергла информацию об эмиграции в США

Нилуфар Рахмани, первая летчица ВВС Афганистана, опровергла информацию о том, что попросила убежища в США. Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

«Я подала прошения на адрес различных благотворительных организаций и фондов, чтобы они помогли мне завершить образование и получить степень магистра, и мне это обещали, но все это совершенно легально. Я глубоко сожалею о дурном переводе и неверной интерпретации моих слов в американской прессе. Я лишь хочу завершить обучение, чтобы я могла служить своей стране, моему страдающему народу, в особенности моим сестрам», — сказала она.

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Ошибочные сообщения в западной прессе Рахмани приписала проискам врагов. «Как показывает история, враги Афганистана только и ждут момента, чтобы посеять смятение среди людей, высказывая ложь в отношении женщин, — объяснила она. — Это делается для того, чтобы не дать женщинам возможности участвовать в развитии страны».

Ранее западные СМИ сообщили, что 25-летняя Рахмани, первая летчица афганских ВВС, боится оставаться в стране и уже подала документы на предоставление статуса беженца в США, где она якобы надеется либо поступить на службу в ВВС, либо устроиться пилотом в коммерческую компанию.

Эта информация вызвала негодование в Афганистане. Пресс-секретарь министерства обороны Мухаммед Радманиш заявил, что надеется, что летчице в убежище откажут. «Когда офицер жалуется на проблемы с безопасностью и заявляет, что боится, что же делать обычным людям? — спросил он. — Она нашла для себя хорошее оправдание, но у нас в стране живут сотни образованных женщин, феминисток и правозащитниц, которые работают и чувствуют себя в безопасности».

Рахмани в 2013 году завершила курс обучения в Техасе. В течение всего периода обучения и впоследствии на ее имя не раз поступали письма с угрозами. В 2015 году Госдепартамент США вручил ей ведомственную награду за отвагу.