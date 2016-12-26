Первая летчица афганских ВВС попросила убежища в США

Первая летчица, поступившая на службу в ВВС Афганистана, отказалась возвращаться на родину после курса переподготовки и попросила убежища в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Guardian.

25-летняя капитан Нилуфар Рахмани объяснила, что боится: ситуация в стране становится все хуже, и находиться в Афганистане небезопасно. У нее не осталось другого выхода, кроме эмиграции. «Я очень хочу летать во имя любви к своей родине — это то, чего я всегда хотела, — заявила она. — Я прошла через все трудности и страдания, потому что мечтала о небе. Но я опасаюсь за свою жизнь».

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В случае, если просьба Рахмани об убежище будет удовлетворена, она намерена либо поступить на службу в ВВС США, либо устроиться пилотом в коммерческую компанию.

Решение Рахмани вызвало негодование в Афганистане. Пресс-секретарь министерства обороны Мухаммед Радманиш заявил, что надеется, что летчице в убежище откажут. «Когда офицер жалуется на проблемы с безопасностью и заявляет, что боится, что же делать обычным людям? — спросил он. — Она нашла для себя хорошее оправдание, но у нас в стране живут сотни образованных женщин, феминисток и правозащитниц, которые работают и чувствуют себя в безопасности».

Нилуфар Рахмани в 2013 году завершила курс обучения в Техасе. В течение всего периода обучения и впоследствии на ее имя не раз поступали письма с угрозами. В 2015 году Госдепартамент США вручил ей ведомственную награду за отвагу. «Рахмани вдохновляет других молодых женщин пойти по ее стопам», — объяснила первая леди США Мишель Обама, выступая на церемонии награждения.

В Афганистане идет гражданская война. Движение «Талибан», разгромленное американцами и их союзниками-моджахедами в 2001 году, снова набрало силу и ведет крупномасштабное наступление по всей стране.