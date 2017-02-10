Маккейн обвинил Москву во вмешательстве в афганский конфликт

Россия в настоящее время вмешивается в конфликт в Афганистане для того, чтобы помешать попыткам США урегулировать ситуацию в этой стране, заявил 9 февраля американский сенатор, республиканец Джон Маккейн. Текст его выступления на заседании комитета сената по вооруженным силам опубликован на сайте политика.

«Сообщают, что Иран вооружает и финансирует талибов. И ситуация не была бы настолько сложной, если бы Россия не вмешивалась в Афганистан с очевидной попыткой поддержать талибов и подорвать [деятельность] США», — отметил Маккейн.

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Сенатор добавил также, что [запрещенная в России] террористическая организация «Аль-Каида» и группировка «Сеть Хаккани» продолжают угрожать интересам США в Афганистане и за его пределами.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп в Twitter посоветовал Маккейну не говорить в СМИ о провалах и успехах военных миссий. «Это только ободряет врага!» — написал в своем микроблоге хозяин Белого дома, отметив при этом, что Маккейн «так долго проигрывал, что больше не знает, как побеждать».

«Посмотрите только, какой беспорядок творится в нашей стране — мы повсюду увязли в конфликте. Наш герой...» — написал президент США.