Афганистан призвал Россию вернуться с инвестициями

Афганистан призывает российский бизнес инвестировать в страну, а также просит российских специалистов помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Об этом в четверг, 9 марта, заявил посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кочай, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, желаем и вызываем российский бизнес обратно в Афганистан, чтобы российские бизнесмены инвестировали, потому что там тоже есть огромный рынок», — заявил посол.

Он подчеркнул, что у Афганистана хорошие отношения с Китаем, США и другими странами, но Кабул хотел бы, чтобы и Россия активно наращивала свои инвестиции в различные проекты.

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«Мы хотим, чтобы Россия заново восстановила старые проекты, фабрики и заводы разрушены, мы хотим, чтобы советские специалисты приехали к нам. Это наша первая задача», — добавил посол.

В конце января в российском МИДе заявили, что если администрация президента США Дональда Трампа решит вывести войска из Афганистана, ситуация там станет критической.

В 2016 году ВВП Афганистана вырос на 3,3 процента, объем экономики составил 64,06 миллиарда долларов.