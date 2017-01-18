Американский эксперт рассказала о зонах влияния на постсоветском пространстве

США не пойдут на формальное признание исключительной сферы влияния России на постсоветском пространстве. Об этом заявила директор Центра исследований Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета Анджела Стент, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру». Тем не менее, уточнила она, Вашингтон де-факто сокращает свое присутствие в регионе.

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«США например, уже уходят из Центральной Азии», — рассказала Стент, отметив, что Вашингтон после вывода основного контингента из Афганистана не заинтересован в наращивании влияния в регионе. По ее словам, в США понимают, что и Украина куда важнее для России, чем для Вашингтона и даже Брюсселя, и Киев никогда не возьмут ни в НАТО, ни в ЕС. С другой стороны, Стент полагает, что официально такого признания не последует.

В начале июля по итогам саммита НАТО в Варшаве президент Украины Петр Порошенко заявил, что сотрудничество Киева и альянса может приобрести статус расширенного партнерства. Тогда же генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО одобрило Всеобъемлющий пакет помощи Киеву, однако его объем не уточнялся.

Ранее в том же месяце глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал что среди политических сил в составе НАТО растет убежденность в том, что Украина должна быть принята в Североатлантический альянс.

В декабре прошлого года Порошенко назвал главными целями Киева вступление в Евросоюз и НАТО.