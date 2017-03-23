Афганский полицейский вместе с талибами напал на своих спящих коллег

Полицейский в афганской провинции Кундуз вместе с талибами напал на своих сослуживцев и застрелил девять человек. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает агентство Pajhwok.

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Инцидент произошел в полночь по местному времени на дороге между городами Кундуз и Алиабад. Талибы вошли на территорию блокпоста незамеченными, убили всех стражей порядка, забрали их оружие и устроили пожар. Агентство отмечает, что командир подразделения Мохаммад Гюль в это время на службе отсутствовал. Следователи начали изучение обстоятельства дела.

Представители «Талибана» не комментировали свою причастность к нападению.

1 марта талибы устроили в столице Афганистана двойной теракт: сначала экстремисты атаковали штаб-квартиру афганской разведки на восточной окраине Кабула: в здание сумели проникнуть два человека. Один из них подорвал себя, второго застрелили охранники. Погибли 16 человек.