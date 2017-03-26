Пентагон сообщил о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды» в Афганистане

В Афганистане в результате удара ВВС США ликвидирован боевик «Аль-Каиды», ответственный за гибель двух американских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Удар был нанесен 19 марта в провинции Пактика, в результате был уничтожен Кари Ясин, «известный лидер террористов Аль-Каиды», имевший связи с «Техрик-и-Талибан» («Пакистанский Талибан»).

«Смерть Кари Ясина — свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и намеренно выбирают в качестве жертв невинных людей, не уйдут от правосудия», — подчеркнул глава Минобороны США Джеймс Маттис.

Также в пресс-релизе говорится, что Ясин несет ответственность за подрыв отеля в Исламабаде в 2008 году, в результате которого погибли десятки человек.

«Аль-Каида» и «Талибан» в России включены в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.