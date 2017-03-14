СМИ сообщили о наделении ЦРУ правом уничтожать террористов дронами

Президент США Дональд Трамп наделил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) полномочиями атаковать позиции террористов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом газета The Wall Street Journal сообщила в понедельник, 13 января, со ссылкой на осведомленные источники.

По сведениям издания, такая политика говорит об изменении курса, которого придерживался предшественник Трампа Барак Обама. Пока он руководил страной, дроны и другая техника применялась разведкой Соединенных Штатов только для определения месторасположения боевиков, удары по целям наносили военные.

Отныне ЦРУ имеет право самостоятельно проводить операции по ликвидации террористов, причем, в отличие от Пентагона, не обязано докладывать о числе уничтоженных экстремистов.

Как пишет издание, впервые ЦРУ использовало это право в конце февраля для ликвидации в Сирии одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Абу аль-Хейра аль-Масри. О том, что операция была проведена с участием ЦРУ, не разглашалось.

WSJ добавляет, что в Пентагоне и ЦРУ комментировать эту тему отказались.