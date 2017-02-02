Пентагон признал гибель мирных жителей при операции в Йемене

В результате ракетной атаки на группу боевиков «Аль-Каиды» на юге Йемена, вероятно, погибли мирные жители, в том числе дети, передает Reuters со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США.

«Те жертвы среди гражданского населения, о которых известно, оказались, по всей видимости, там, где происходило боестолкновение с применением воздушных средств, вызванных, чтобы помочь американским силам», — говорится в заявлении.

Военные США ранее заявили, что в ходе рейда в провинции Аль-Байда были убиты 14 боевиков местного крыла «Аль-Каиды». По свидетельству медработников, жертвами стали около 30 человек, в том числе 10 женщин и детей.

Операция против террористов обсуждалась уже несколько месяцев. Администрация предыдущего президента США Барака Обамы так и не смогла решить, стоит ли ее санкционировать, учитывая риск, которому неизбежно подвергнутся спецназовцы при операции в самом сердце воюющей страны, и передала этот вопрос администрации Трампа. Новый президент, обещавший бороться с радикальным исламским терроризмом по всему миру, санкционировал удар сразу после вступления в должность.

В спецоперации погиб один американский военнослужащий, боец спецназа ВМС Уильям Оуэнс, еще трое были ранены. Тело погибшего спецназовца встречал Трамп на базе ВВС Довер.

«Аль-Каида» внесена в России в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.