«Мать всех бомб» убила 36 боевиков ИГ

В результате применения сверхмощной фугасной авиабомбы GBU-43 погибли 36 боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Афганистана.

«Ни один гражданский не пострадал, уничтожена только база, с которой боевики ИГ осуществляли нападения на другие районы провинции», — объявил пресс-секретарь Минобороны республики Давлат Вазири.

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Сверхмощая бомба была применена в четверг, 13 апреля, в в провинции Нангархар. Как заявило американское командование, при помощи GBU-43 военные надеялись уничтожить систему тоннелей и пещер, которую используют боевики. Подготовка операции заняла несколько месяцев.

В 2003 году GBU-43/B являлась самой мощной авиабомбой в мире. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра. Ранее это оружие дважды испытывалось на полигоне, но ни разу не применялось в боевых условиях.