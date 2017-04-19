Медведев обвинил США в развязывании рук террористам в Сирии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы заявил, что в Сирии Вашингтон борется с политической властью, а не с терроризмом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

«Первое действие, которое осуществила [новая] американская администрация на сирийском направлении, — это удар по правительственным войскам. (…) От этого акта агрессии выиграло ИГИЛ (запрещена в России — прим. «Ленты.ру»), потому что этими решениями ему по сути развязали руки», — сказал премьер.

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Медведев отметил, что инцидент с химическим оружием в Идлибе — хорошо спланированная провокация, «которая принесла свою пользу, в том числе администрации США».

12 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о недопустимости повторения ситуации, связанной с ракетными ударами США по сирийской территории.

В ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Приказ атаковать отдал президент США Дональд Трамп. Авиаудар был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химоружие в провинции Идлиб.