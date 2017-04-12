Лавров заявил Тиллерсону о недопустимости повторения ударов США по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о недопустимости повторения ситуации, связанной с ракетными ударами США по авиабазе в Сирии, назвав действия американцев противоправными. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает «Интерфакс».
«Считаем принципиально важным не допустить рисков, рецидивов подобных акций в будущем», — отметил министр во время встречи в Москве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Лавров добавил, что считает визит главы американского Госдепа своевременным. «Не скрою, у нас возникло немало вопросов, учитывая весьма неоднозначные, порой противоречивые идеи, которые высказывались в Вашингтоне по всей палитре двусторонних и многосторонних дел», — резюмировал российский дипломат.
В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.