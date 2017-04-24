Военные сообщили о согласии Сирии остановить бои для расследования в Хан-Шейхуне

Сирийские военные по просьбе России согласились прекратить боевые действия в окрестностях Хан-Шейхуна в случае отправки туда экспертной группы для расследования. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Для обеспечения безопасной работы миссии экспертов в районе Хан-Шейхуна сирийская сторона готова объявить полный мораторий на действия своих войск, авиации и артиллерии в данном районе. Также по просьбе Минобороны России сирийскими коллегами подтверждена готовность обеспечить необходимые условия безопасности для работы специальной миссии экспертов на аэродроме Шайрат», — говорится в сообщении.

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Инцидент с вероятным применением отравляющих веществ в Хан-Шейхуне привел к резкому обострению ситуации вокруг Сирии. В частности, в ночь на 7 апреля американские эсминцы «Портер» и «Росс», находившиеся возле Крита, нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп, обосновав это возмездием правительственным войскам Сирии за применение химического оружия в гражданской войне.

Инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. В результате погибли не менее 89 человек. В тот же день правозащитники распространили ряд материалов, свидетельствующих, по их мнению, о применении сирийской авиацией химических боеприпасов. На фото и видео с места событий у пораженных фиксировались некоторые симптомы отравления фосфорорганическими веществами: обильное слюнотечение, миоз (резкое сужение зрачков) и судороги.

Позднее турецкие эксперты, исследовавшие анализы пострадавших в Хан-Шейхуне сирийцев, заявили об обнаружении метаболитов зарина. Аналогичный вывод огласил и генеральный директор

Сирийское правительство опровергло факт применения в Хан-Шейхуне химического оружия и назвало все произошедшее сфабрикованным. По мнению российской стороны, поражение мирного населения могло стать результатом удара сирийской авиации по складу с самодельными боеприпасами, которые боевики заправляли отравляющими веществами.