Захарова обосновала нелепость удара США по аэродрому в Сирии

Удар американских ракет «Томагавк» по аэродрому Шайрат в сирийском Хомсе был бессмысленным и нелепым, поскольку в результате оказалась уничтожена авиабаза, на которую призывали отправить экспертов для расследования химической атаки в Идлибе представители самих Соединенных Штатов. Такое мнение высказала в интервью Yahoo! Global News официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она рассказала, что после химической атаки в Идлибе Россия предложила направить международных экспертов в области химоружия в регион для установления обстоятельств трагедии. Однако, по словам Захаровой, «западные коллеги» настаивали на отправке инспекторов не в Идлиб, а на аэродром сирийских ВВС в Хомсе. Там, по мнению американских специалистов, базировались самолеты, которые могли использоваться для применения химоружия.
«То есть сначала они настаивали на направлении экспертов на этот аэродром, чтобы выяснить, что произошло, а через два дня просто разбомбили этот аэродром. Таким образом, не осталось никаких шансов установить, что же произошло», — сказала Захарова. Она назвала сложившуюся по вине Соединенных Штатов ситуацию нелепой, подчеркнув, что «все эти удары ни к чему не привели».
Представитель МИД напомнила, что Москва с самого начала предлагала поручить расследование предполагаемых химических атак в Сирии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
США нанесли авиаудар по сирийской авиабазе в Хомсе в ночь на 7 апреля. Два военных корабля США в Средиземном море выпустили по меньшей мере 50 ракет «Томагавк» в ответ на якобы проведенную правительственными силами Сирии атаку с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля.