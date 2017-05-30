Путин назвал провокацией заявления о применении химоружия сирийской армией

Доказательств применения химического оружия правительственной армией Сирии не существует. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Figaro по итогам своего визита во Францию.

Говоря о сообщениях сирийской оппозиции об обстреле химическими бомбами города Хан-Шейхун, российский лидер рассказал, что сразу же после появления этой информации Москва предложила всем заинтересованным сторонам провести инспекцию аэродрома, с которого якобы вылетели самолеты, предположительно, сбросившие запрещенные международными конвенциями снаряды.

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По словам Путина, современные средства контроля точно зафиксировали бы следы химоружия, но «все отказались проводить эту проверку». Также не обследовалась якобы пораженная территория.

«На мой взгляд, это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. И, по нашему глубокому убеждению, это просто провокация. Асад этого оружия не применял», — сказал Путин.

О «газовой атаке» стало известно 4 апреля. Утверждалось, что самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.