В Кремле рассказали о предотвращении новых химатак в Сирии

Своевременное обнародование данных позволило предотвратить новые провокации с применением химического оружия в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 5 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ поступала неоднократно», — пояснил официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что по инициативе Москвы и по договоренности с бывшим президентом США Бараком Обамой в Сирии были проведены мероприятия по ликвидации запасов химоружия, которым располагал Дамаск. Это было зафиксировано международными организациями.

«Вместе с тем неоднократно подчеркивалось, что и на территории Ирака имели место случаи применения химических отравляющих веществ, в том числе применение его террористами», — добавил Песков.

2 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы получили данные о том, что террористы планируют осуществить новые провокации в нескольких регионах САР, в том числе недалеко от Дамаска. «Мы предали эту информацию гласности. Слава богу, у тех, кто планировал эту акцию, вовремя хватило ума этого не делать», — отметил Путин.

В начале мая российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии, со ссылкой на местных жителей и представителей оппозиции сообщил о том, что съемки с последствиями обстрелов в провинции Идлиб с применением зарина в республике были постановочными. По их сведению, задействованы в этом были операторы телеканала «Аль-Джазира».

В результате химической атаки, которая была произведена 4 апреля, погибли 87 человек и пострадали более 200. Оппозиция настаивает, что оружие массового поражения было использовано силами, лояльными сирийскому президенту Башару Асаду. Сам он назвал произошедшее провокацией, отметив, что никакой атаки не было.

