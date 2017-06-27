Песков прокомментировал заявления США о подготовке новой химатаки властями Сирии

В Кремле не знают, на каком основании Белый дом заявил о подготовке сирийским правительством «очередной химической атаки». Об этом во вторник, 27 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы слышали об этом заявлении, мы не знаем, что является основанием для этого, и, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой "очередная атака"», — заявил Песков. Он добавил, что не считает возможным возлагать ответственность за химические атаки на армию Сирии.

«Несмотря на все требования российской стороны, беспристрастного международного расследования предыдущей трагедии с использованием химических отравляющих веществ проведено не было», — подчеркнул кремлевский спикер.

Ранее в Белом доме заявили, что сирийское правительство готовит еще одну атаку с применением химического оружия. Администрация Соединенных Штатов предупредила, что президент Сирии Башар Асад и его армия «заплатят высокую цену», если он совершит такое нападение.

В апреле на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Президент США Дональд Трамп приказал три дня спустя нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.