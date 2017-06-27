США заподозрили в подготовке почвы для военной агрессии в Сирии

Вашингтон планирует очередную атаку по позициям правительственных войск в Сирии, что ясно следует из заявления Белого дома. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич РИА Новости во вторник, 27 июня.

«Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация», — сказал Клинцевич. Он подчеркнул, что в связи с этим существует угроза жизни находящимся в Сирии военнослужащим ВКС России и другим военным специалистам.

Заявляя о планах сирийского лидера Башара Асада провести химическую атаку, Соединенные Штаты готовят почву для военной агрессии в отношении суверенного государства, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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Вашингтон, по его словам, регулярно использует подобные псевдоновости, чтобы «дестабилизировать обстановку в ряде государств». «Я думаю, что мировое сообщество должно осудить вот эти необдуманные действия администрации США, вы понимаете, актеры меняются в администрации, а спектакль играют один и тот же», — добавил парламентарий.

Ранее во вторник в пресс-службе Белого дома заявили, что Асад готовит химатаку, аналогичную той, которая произошла в начале апреля, когда, как утверждают на Западе, были убиты десятки мирных жителей. Там также предупредили, что если сирийские власти осуществят задуманное, то «заплатят высокую цену».

О «газовой атаке» стало известно 4 апреля. По версии противников Асада, самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек и пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

7 апреля президент Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Тогда было выпущено 58 крылатых ракет.