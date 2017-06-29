В заявлениях США о новой «химатаке» Дамаска увидели провокацию против России

Развернутая США информационная кампания против Дамаска по обвинению в подготовке применения химического оружия нацелена не только против сирийских властей, но и Москвы. Такое заявление в четверг, 29 июня, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает RT.

«Ситуация напоминает масштабную провокацию как в военном, так и в информационном плане, которая направлена не только против сирийских властей, но также против России», — сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства также предположила, что заявления Белого дома являются предвестником интервенции в Арабскую республику. По ее словам, ранее подобный сценарий уже отрабатывался Вашингтоном в ряде стран ближневосточного региона, уточняет ТАСС.

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«В апреле 2017 года после якобы инцидента с применением химоружия в сирийском Хан-Шейхуне нынешняя администрация США не сделала ничего неожиданного, только смахнула пыль со сценария 2013 года [о вторжении в Сирию] и нанесла удар по суверенному государству», — отметила дипломат.

Последняя информационная атака, подчеркнула Захарова, — «это предтеча новой интервенции в САР».

Российская сторона продолжает мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий. Минобороны РФ оценивает ситуацию в зонах деэскалации как стабильную, приводит слова представителя МИД РФ Национальная служба новостей (НСН). Подавляющее большинство случаев нарушений фиксируется в районах, подконтрольных боевикам Джебхат ан-Нусры и ИГИЛ (террористические организации, запрещены в РФ).

Пентагон сообщил о подготовке правительством Сирии новой химической атаки 26 июня. При этом никаких доказательств этих слов предоставлено не было. Позже глава военного ведомства США Джеймс Мэттис сообщил, что сирийские власти не пошли на применение химического оружия и-за предупреждения американцев.

Газовая атака в Хан-Шейхуне, контролируемом сирийской оппозицией, произошла 4 апреля. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие на поле боя.

Спустя несколько дней силы ВВС США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Тогда было выпущено 58 крылатых ракет.