Шойгу рассказал о постановочном характере фильмов о химоружии в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал не доверять репортажам о применении химического оружия в Сирии в связи с тем, что большинство из них постановочные. Соответствующее заявление он сделал в среду, 24 мая, на «правительственном часе» в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Одни утверждают бездоказательно, что это [химоружие] применяет власть Сирии, другие говорят, что это не власть. А мы дошли уже до того, что сегодня убеждены абсолютно, что большая часть фильмов и репортажей — постановочные, до этого были тоже постановочными», — подчеркнул глава военного ведомства.

Шойгу отметил, что такого рода фильмы становятся информационным оружием, которое применяется в политических целях. «Началось это, вы помните, с Ирака, когда показывались разного рода пробирки, пузырики, а оказалось, что ничего, а страну развалили», — напомнил он, отметив, что следующей стала Сирия.

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Министр также заявил, что Россия добивается создания объективной многосторонней комиссии, которая занялась бы установлением правды. «Когда ты не знаешь истины, ты не знаешь, с чем бороться», — заключил Шойгу.

В ходе «правительственного часа» глава Минобороны также заявил, что у ведомства есть данные о том, у какие группировки в Сирии имеют компоненты химического оружия.

В начале апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными силами химического оружия в провинции Идлиб. Сообщалось о гибели 87 человек и ранении свыше 200. На фото и видео с места событий у пораженных фиксировались некоторые симптомы отравления фосфорорганическими ядами (к которым относится и зарин).

Дамаск отверг факт применения химоружия и назвал инцидент сфабрикованным. По мнению российской стороны, произошедшее могло стать результатом удара сирийской авиации по складу с самодельными боеприпасами, которые боевики заправляли отравляющими веществами.