Минобороны заявило об осведомленности о ситуации с химоружием в Сирии

Минобороны обладает информацией о нахождении компонентов химического оружия у конкретных группировок в Сирии. Об этом в среду, 24 мая, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Когда есть информация о том, что компоненты химического оружия есть у ИГ, "Джебхат-ан-Нусры" (запрещены в РФ — прим. «Ленты.ру»), и мы знаем конкретно, где и конкретно — у кого. Где гарантия, что все это завтра не появится в любой стране?», — отметил министр.

11 мая помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов сообщил, что нарастает угроза применения террористами в России отравляющих веществ и необходимо вырабатывать систему предупреждающих мер.

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4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными силами химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. На фото и видео с места событий у пораженных фиксировались некоторые симптомы отравления фосфорорганическими ядами (к которым относится и зарин): обильное слюнотечение, миоз (резкое сужение зрачков) и судороги.

Дамаск опроверг факт применения в Хан-Шейхуне химического оружия и назвал инцидент сфабрикованным. По мнению российской стороны, произошедшее могло стать результатом удара сирийской авиации по складу с самодельными боеприпасами, которые боевики заправляли отравляющими веществами.