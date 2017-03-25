Россия повторно внесла в Совбез ООН резолюцию по борьбе с химическим оружием

Россия повторно внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции, которая направлена на то, чтобы не допустить попадания химического оружия к террористам в Сирии и Ираке. Документ был распространен в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Владимир Сафронков, предает РИА Новости.

«Чтобы объединить Совбез в совместной работе по противостоянию вызовам использования химического оружия террористами и негосударственными субъектами, мы распространили повторно вместе в Китаем тот же проект резолюции, который мы распространили ровно год назад», — уточнил Сафронков.

По его словам, сегодня этот документ вновь актуален, так как ситуация с использованием химического оружия террористами на Ближнем Востоке деградирует. Заместитель постпреда отметил, что «террористы приобретают все возможности для налаживания производства и последующего использования химического оружия».

«Надо переходить к серьезной работе, построенной на фактах. Профессионалы доказывают, что химический терроризм на пространстве Ближнего Востока — это реальная угроза», — подчеркнул дипломат.

Новый проект предполагает подключить к работе в Ираке действующий в Сирии совместный механизм расследования (СМР) случаев применения химических веществ в качестве оружия. Предыдущий вариант документа Россия и Китай вносили на рассмотрение Совбеза ООН в апреле 2016 года, однако предложение не поддержали западные страны СБ.

28 февраля Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Сирии. Западные страны обвиняют Арабскую Республику в якобы имевшем место применении химического оружия.

СМР инцидентов с химоружием был сформирован резолюцией Совета Безопасности ООН 2235, его возглавила Вирджиния Гамба.