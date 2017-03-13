Россия потратила треть триллиона рублей на уничтожение химического оружия

На программу по уничтожению химического оружия Россия потратила более 330 миллиардов рублей. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что 12 миллиардов из них были потрачены на возведение социальной инфраструктуры вокруг объектов по уничтожению химоружия (больниц, школ, дорог, детских садов, спортивных учреждений).

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К моменту начала уничтожения советского химического оружия в январе 1998 года его зарегистрированные накопленные запасы составляли почти 40 тысяч тонн. Уничтожение велось в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, которую Россия ратифицировала в декабре 1997 года.

Боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами (V-газом, зарином, зоманом, фосгеном, а также ипритом, люизитом и их смесями), и емкости с ними хранились в семи арсеналах: «Горный» (Саратовская область), «Камбарка» и «Кизнер» (Удмуртская Республика), «Марадыковский» (Кировская область), «Почеп» (Брянская область), «Леонидовка» (Пензенская область), «Щучье» (Курганская область).

К осени 2016 года уничтожены около 95 процентов всего накопленного СССР запаса боевой химии. В данный момент из всего перечня объектов работы по хранению и уничтожению ведутся только на «Кизнере» (там осталось менее четверти изначальных запасов, срок окончательной ликвидации — 2018 год).