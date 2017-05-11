В Совбезе заявили об угрозе применения террористами химоружия в России

Нарастает угроза применения террористами в России отравляющих веществ, необходимо вырабатывать систему предупреждающих мер. Об этом, как передает РИА Новости, заявил помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов.

«Неоднократные факты применения отравляющих веществ и высокотоксичных химикатов международными террористическими группировками свидетельствуют о росте угрозы использования химических и отравляющих веществ в террористических целях на территории Российской Федерации», — указал он.

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По его словам, это делает актуальным вопрос о выработке упреждающих мер, направленных на выявление, предупреждение и пресечение доступа террористов к ядерным, радиоактивным, химическим и биологическим материалам.

В декабре 2016 года полицейская служба Евросоюза заявила о наличии высокого риска химической атаки в Европе со стороны террористов «Исламского государства».

В феврале 2016 года марокканские спецслужбы при аресте членов радикальной экстремистской ячейки изъяли химические отравляющие вещества ливийского происхождения, которые планировалось использовать в террористических целях.