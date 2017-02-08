Пентагон подтвердил производство боевиками ИГ иприта в университете Мосула

Боевики международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) производили на территории университета в иракском городе Мосул отравляющий газ иприт. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис со ссылкой на результаты экспертизы, передает DNA.

«Университет Мосула занимал центральное место в производстве боевиками ИГ химического оружия», — уточнил Дэвис. При этом он отметил, что, скорее всего, иприт планировали использовать как раздражитель. По его словам, данных о том, что газ применяли для убийств, нет.

28 января сообщалось, что иракские военные обнаружили в одном из освобожденных от группировки ИГ районов восточного Мосула склад ядовитого вещества иприт. Впоследствии полковник ВВС США Джон Дорриан подтвердил данную информацию. По его словам, на территории учебного заведения находилась одна из «серьезных лабораторий» террористов по производству химоружия, передает РИА Новости.

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Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку. К 18 января 2017-го военные полностью освободили восточную часть города.

Иприт (или горчичный газ) — боевое отравляющее вещество кожно-нарывного и цитотоксического действия. Поражает слизистые оболочки глаз, носоглотки и верхних дыхательных путей даже при незначительных концентрациях вещества, а при более высоких, кроме местных поражений, наблюдается общее отравление организма.

