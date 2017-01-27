Боевики ИГ подожгли резервуары с нефтью в окрестностях Мосула

Видео: bfmtv.com

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) подожгли резервуары с нефтью в окрестностях иракского Мосула. Видео публикует BFMTV. Дым накрывает город, где находятся десятки тысяч мирных жителей, не имеющих средств защиты. Вдыхание продуктов горения негативно сказывается на здоровье горожан, среди них отмечен резкий рост респираторных заболеваний.

Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку. К 18 января 2017-го военные полностью освободили восточную часть города.