Иракские военные объявили о подготовке наступления на западную часть Мосула

Иракские вооруженные силы готовятся к наступлению на западную часть Мосула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерал-лейтенанта Абдула Амира Рашида Яраллу, осуществляющего общее руководство операцией.

По словам Яраллы, подготовка займет еще два-три дня. Значительная роль в наступлении отводится «Силам народной мобилизации» (СНМ) — коалиции шиитских ополчений, созданной в 2014 году для борьбы с «Исламским государством». В прошлом году она официально вошла в состав иракских вооруженных сил.

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В понедельник, 23 января, иракские военные официально объявили об установлении контроля над восточной частью Мосула. Первые сообщения об этом появились пятью днями раньше, но впоследствии выяснилось, что необходимо ликвидировать отдельные очаги сопротивления. Сражение за районы на левом берегу реки Тигр продолжалось более трех месяцев.

Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку.

Мосул — второй по величине город Ирака, неофициальная столица иракских территорий, подконтрольных террористической группировке ИГ.