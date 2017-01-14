При бомбардировке Мосула погибли около 30 мирных жителей

Около 30 мирных жителей иракского Мосула стали жертвами бомбардировки района Аль-Джадила, контролируемого боевиками «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России). Об этом со ссылкой на очевидцев в субботу, 14 января, сообщает Reuters.

По словам свидетелей, ракет было не меньше трех. Они были сброшены 12 января. Целью, вероятно, был дом одного из главарей ИГ Харби Абделя Квадера (Harbi Abdel Qader). Его самого, как сообщил один из свидетелей, в здании не было, но несколько его родственников погибли.

Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этого заявления.

Кто нанес удар — ВВС Ирака или международная коалиция — непонятно.

Операция по освобождению Мосула (второй по величине город Ирака) продолжается с 17 октября 2016 года. Наземной части операции предшествовали воздушные удары, которые американские ВВС и международная коалиция начали наносить двумя днями ранее. В конце декабря иракская армия заявила, что 40 из 56 районов отвоеваны. Американские военные обещают зачистить Мосул и сирийскую Ракку к концу 2018 года.